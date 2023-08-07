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Из российского плена вернули еще 22 воинов

Станислав ПогориловПонедельник, 7 августа 2023, 11:59
Из российского плена вернули еще 22 воинов
Фото: Telegram Ермака

Из плена вернули еще 22 украинских воинов вооруженных сил, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Источник: глава ОП Андрей Ермак в Telegram, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Дословно: "Они участвовали в боях на разных направлениях, среди освобожденных есть раненые.  Самому старшему из наших воинов исполнилось 54 года, самому молодому - 23 года".

 

Детали: Ермак сообщил, что все освобожденные пройдут курс физической и психологической реабилитации, реинтеграции и получат необходимое лечение при поддержке специалистов-медиков.

По его словам, нужно выполнить задачу президента и вернуть всех наших людей.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что среди освобожденных есть раненые. В общем, сейчас домой вернулось 2 598 украинцев. Это 48-й обмен, который удалось провести.

Темы: пленныевойна
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