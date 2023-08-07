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Задержали пособницу окупантов: готовила удар россиян по маршруту поездки Зеленского – СБУ

Ирина БалачукПонедельник, 7 августа 2023, 13:20
Задержали пособницу окупантов: готовила удар россиян по маршруту поездки Зеленского – СБУ
Фото СБУ

Служба безопасности Украины заявила, что задержала российскую информаторку, которая готовила воздушный удар россиян по Николаевской области во время визита президента Владимира Зеленского.  

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Служба безопасности задержала информаторку спецслужб РФ, которая накануне недавней рабочей поездки президента Украины в Николаевскую область собирала разведданные о запланированном визите.

Прежде всего злоумышленница пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области".

Детали: СБУ заявила, что сработала на опережение − заблаговременно получила информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботилась о дополнительных мерах безопасности во время визита Зеленского.

Сообщается, что далее силовики продолжили документировать преступные действия пособницы оккупантов, чтобы получить новые данные о ее российских "кураторах" и полученных заданиях.

В частности, выяснили, что информаторка получила задание обнаружить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова.

Сотрудники СБУ задержали женщину "на горячем" при попытке передачи разведданных захватчикам.

По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Очакова, которая была бывшей продавщицей в военном магазине на территории одной из воинских частей региона.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Задержанной избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

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Темы: СБУРосcиявойнаарест
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