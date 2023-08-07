Задержали пособницу окупантов: готовила удар россиян по маршруту поездки Зеленского – СБУ
Служба безопасности Украины заявила, что задержала российскую информаторку, которая готовила воздушный удар россиян по Николаевской области во время визита президента Владимира Зеленского.
Источник: СБУ в Telegram
Дословно СБУ: "Служба безопасности задержала информаторку спецслужб РФ, которая накануне недавней рабочей поездки президента Украины в Николаевскую область собирала разведданные о запланированном визите.
Прежде всего злоумышленница пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области".
Детали: СБУ заявила, что сработала на опережение − заблаговременно получила информацию о разведывательно-подрывной деятельности фигурантки и позаботилась о дополнительных мерах безопасности во время визита Зеленского.
Сообщается, что далее силовики продолжили документировать преступные действия пособницы оккупантов, чтобы получить новые данные о ее российских "кураторах" и полученных заданиях.
В частности, выяснили, что информаторка получила задание обнаружить локацию систем радиоэлектронной борьбы и складов с боеприпасами ВСУ в районе Очакова.
Сотрудники СБУ задержали женщину "на горячем" при попытке передачи разведданных захватчикам.
По данным следствия, злоумышленницей оказалась жительница Очакова, которая была бывшей продавщицей в военном магазине на территории одной из воинских частей региона.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).
Задержанной избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Предыстория:
- 27 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что побывал в Очакове.