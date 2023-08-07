Залужный доложил Зеленскому о событиях на фронте: Напряженные операции

Президент Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное заседание, на котором обсуждались вопросы о ситуации на фронте, планов россиян, поставки боеприпасов и продолжение "зернового коридора".

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Ежедневный селектор. Заслушали доклад главкома Залужного о ситуации на фронте: напряженные оборонительные и наступательные операции".

Детали: Президент сообщил, что минобороны отчиталось о поступлении техники и боеприпасов, а также о календаре поставок на близкую и среднюю перспективу, минстратпром - о собственном производстве. "Ликвидируем бюрократические барьеры", - подчеркнул президент.

Кроме того, разведки, ГУР и СВР, довели до сведения данные, полученные из России. "Понимаем ближайшие планы врага", -отметил Зеленский.

Председатель СБУ Малюк отчитался о борьбе с предателями в Украине.

Также обсуждались российские обстрелы гражданских объектов и действия по ликвидации последствий и по помощи людям.

Кроме того, готовятся к выполнению некоторые решения ставки главнокомандующего о продлении "зернового коридора".