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В Киеве зафиксировали температурный рекорд

Ирина БалачукПонедельник, 7 августа 2023, 13:46
В Киеве зафиксировали температурный рекорд
Фото УП

В столице зафиксировали температурный рекорд − ночь на 6 августа оказалась самой теплой с 2010 года.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook

Дословно обсерватория: "По данным наблюдений, ... ночь на 6 августа в Киеве оказалась самой теплой, поскольку температура не опустилась ниже +21,2°С".

Детали: Отмечается, что предыдущее рекордное значение +21°С было зафиксировано в 2010 году.

Темы: Киевпогода
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