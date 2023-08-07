ССО показали, как FPV-дрон россиян пытается попасть по эвакуационному авто
Понедельник, 7 августа 2023, 14:25
Силы спецопераций ВСУ показали кадры эвакуации раненого собрата с поля боя, которой пытались помешать оккупанты.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "Запорожское направление.
В момент эвакуации раненого собрата воинами ССО Украины FPV-дрон противника пытается попасть в авто наших операторов".
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Детали: Как уточнили УП в пресс-службе ССО, несмотря на коварные действия врага эвакуацию удалось завершить успешно.