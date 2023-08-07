Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ССО показали, как FPV-дрон россиян пытается попасть по эвакуационному авто

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 августа 2023, 14:25
ССО показали, как FPV-дрон россиян пытается попасть по эвакуационному авто
скриншот

Силы спецопераций ВСУ показали кадры эвакуации раненого собрата с поля боя, которой пытались помешать оккупанты.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Запорожское направление.

В момент эвакуации раненого собрата воинами ССО Украины FPV-дрон противника пытается попасть в авто наших операторов".

Детали: Как уточнили УП в пресс-службе ССО, несмотря на коварные действия врага эвакуацию удалось завершить успешно.

Темы: ССОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
ССО
Зеленский рассказал, в каких операциях участвовали воины ССО
Зеленский приехал на передовую к ССО
"Ползи – будешь жить": на юге ССО взяли в плен "зеков", которым РФ обещала амнистию
Последние новости
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
Все новости...
Реклама: