ССО показали, как FPV-дрон россиян пытается попасть по эвакуационному авто

Силы спецопераций ВСУ показали кадры эвакуации раненого собрата с поля боя, которой пытались помешать оккупанты.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Запорожское направление.

В момент эвакуации раненого собрата воинами ССО Украины FPV-дрон противника пытается попасть в авто наших операторов".

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Детали: Как уточнили УП в пресс-службе ССО, несмотря на коварные действия врага эвакуацию удалось завершить успешно.