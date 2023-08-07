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В турецком порту возле Стамбула прогремел взрыв, есть пострадавшие

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 16:02
В турецком порту возле Стамбула прогремел взрыв, есть пострадавшие
Скриншот с Hurriyet

В порту турецкого города Дериндже на северо-западе страны около 14.40 произошел взрыв, пострадали люди.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание  Hurriyet

Детали: Звук взрыва слышали во всех уголках города, в районе порта можно увидеть облака дыма.

 
Фото: Hurriyet

По данным турецких СМИ, взрыв произошел в одном из зернохранилищ с пшеницей в момент разгрузки зерна одним из судов.

Как сообщает портал NTV, по предварительным данным, от взрыва пострадали пять человек.

На место происшествия направили большое количество пожарных и бригад скорой помощи.

Мэр Дериндже Зеки Акгюль сделал заявление по поводу взрыва: "Когда около 14:40 произошел взрыв, мы отправились на место происшествия. Мы обнаружили, что взрыв произошел в зернохранилище ТМО. Сейчас там работают бригады чрезвычайных служб. Состояние пострадавших не тяжелое, у них незначительные травмы".

По его словам, территория с элеваторами расположена близко к порту, но не имеет никакой связи с ним.

Точные причины взрыва пока неизвестны, однако высказываются предположения, что его мог вызвать сжатый газ в зернохранилище.

Что предшествовало: Пять человек получили ранения в результате взрыва в жилом доме в Париже, который произошел 5 августа.

Темы: Турциячрезвычайное происшествие
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