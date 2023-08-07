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Представитель Китая был активным в Джидде, Украина ожидает привлечения Си Цзиньпина к мирному саммиту – ОП

Роман Романюк, Александр ШумилинПонедельник, 7 августа 2023, 17:10
Представитель Китая был активным в Джидде, Украина ожидает привлечения Си Цзиньпина к мирному саммиту – ОП
Фото: ОП

Украина заинтересована, чтобы на мирном саммите на уровне глав государств, который планируют провести до конца года, присутствовал и лидер Китая Си Дзинпин.

Источник: глава ОПУ Андрей Ермак, заместитель главы МИД Николай Точицкий во время встречи с прессой после встречи политических советников в Саудовской Аравии

Детали: Ермак рассказал, что для партнеров Украины было неожиданностью активное участие китайского представителя Ли Хуэя в работе встречи.

Прямая речь Ермака: "Очень важное участие Китая. Его представитель не просто приехал, но принимал активное участие в разговорах, выступал. И после всего китайский МИД выпустил отдельное сообщение о нашей встрече. Это очень показательно".

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Детали: По словам Ермака, после встречи в СА, сейчас планируется следующая встреча советников, после которой Украина стремится организовать Мирный саммит на уровне глав государств. На вопрос "Украинской правды", ожидает ли Украина участия в этом мероприятии и лидера Китая, ответ был утвердительным.

Прямая речь Точицкого: "Мы работаем над этим. Очевидно, что когда мы работаем с "глобальным Югом", то мы бы хотели привлечь к нашей работе и таких мощных игроков, как лидер Китая".

Детали: Руководитель ОПУ рассказал, что по плану Украины, после саммита глав государств, должны начать работы девять отдельных групп, которые будут нарабатывать конкретное наполнение для реализации девяти пунктов украинской формулы мира.

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Прямая речь Ермака: "После этого с наработанной аджендой по всем первым 9-ти пунктам, группы соберутся на второй Мирный саммит, где уже и будет создан конкретный документ, который предусмотрен десятым пунктом формулы "фиксация завершения войны".

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Темы: КитайвойнаРосcия
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