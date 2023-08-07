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Представитель Китая был активным в Джидде, Украина ожидает привлечения Си Цзиньпина к мирному саммиту – ОП

Роман Романюк, Александр ШумилинПонедельник, 7 августа 2023, 17:10
Представитель Китая был активным в Джидде, Украина ожидает привлечения Си Цзиньпина к мирному саммиту – ОП
Фото: ОП

Украина заинтересована, чтобы на мирном саммите на уровне глав государств, который планируют провести до конца года, присутствовал и лидер Китая Си Дзинпин.

Источник: глава ОПУ Андрей Ермак, заместитель главы МИД Николай Точицкий во время встречи с прессой после встречи политических советников в Саудовской Аравии

Детали: Ермак рассказал, что для партнеров Украины было неожиданностью активное участие китайского представителя Ли Хуэя в работе встречи.

Прямая речь Ермака: "Очень важное участие Китая. Его представитель не просто приехал, но принимал активное участие в разговорах, выступал. И после всего китайский МИД выпустил отдельное сообщение о нашей встрече. Это очень показательно".

Детали: По словам Ермака, после встречи в СА, сейчас планируется следующая встреча советников, после которой Украина стремится организовать Мирный саммит на уровне глав государств. На вопрос "Украинской правды", ожидает ли Украина участия в этом мероприятии и лидера Китая, ответ был утвердительным.

Прямая речь Точицкого: "Мы работаем над этим. Очевидно, что когда мы работаем с "глобальным Югом", то мы бы хотели привлечь к нашей работе и таких мощных игроков, как лидер Китая".

Детали: Руководитель ОПУ рассказал, что по плану Украины, после саммита глав государств, должны начать работы девять отдельных групп, которые будут нарабатывать конкретное наполнение для реализации девяти пунктов украинской формулы мира.

Прямая речь Ермака: "После этого с наработанной аджендой по всем первым 9-ти пунктам, группы соберутся на второй Мирный саммит, где уже и будет создан конкретный документ, который предусмотрен десятым пунктом формулы "фиксация завершения войны".

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Темы: КитайвойнаРосcия
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