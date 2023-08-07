В Одесской области планируют открыть пляжный сезон в скором времени

Одесская ОВА издала распоряжение до 10 августа подготовить пляжи для открытия пляжного сезона.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "На сегодня констатируем, что качество воды в Черном море стабилизировалось и соответствует всем санитарным нормам.

Подписал распоряжение по подготовке доступа людей на пляжи.

... До 17:00 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РГА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в Одесскую ОГА. Те, кто не успеют, могут подать позже.

Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесская область могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, поэтому ждем всех на наши лучшие в мире пляжи".

Детали: Он уточнил, что пляжи должны быть оборудованы защитными сетками, исключающими попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, средствами громкого вещания и имеющимися вблизи укрытиями.