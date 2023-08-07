Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесской области планируют открыть пляжный сезон в скором времени

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 7 августа 2023, 19:10
В Одесской области планируют открыть пляжный сезон в скором времени
Фото: unsplash.com

Одесская ОВА издала распоряжение до 10 августа подготовить пляжи для открытия пляжного сезона.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "На сегодня констатируем, что качество воды в Черном море стабилизировалось и соответствует всем санитарным нормам.

Подписал распоряжение по подготовке доступа людей на пляжи.

Реклама:

... До 17:00 10 августа Одесская, Белгород-Днестровская и Измаильская РГА должны провести соответствующую подготовку пляжей и подать акты о готовности в Одесскую ОГА. Те, кто не успеют, могут подать позже.

Но призываю всех уложиться в сроки, чтобы уже в эти выходные Одесская область могла встречать туристов. По прогнозу будет до +30, поэтому ждем всех на наши лучшие в мире пляжи". 

Детали: Он уточнил, что пляжи должны быть оборудованы защитными сетками, исключающими попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, средствами громкого вещания и имеющимися вблизи укрытиями.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ОдессаОдесская областьпляжиразминирование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Одесса
Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую
Команда мониторинга наследия зафиксировала разрушение 55 объектов в Одессе
В Одессе задержали юрисконсульта "партии Шария": работал на российскую разведку
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: