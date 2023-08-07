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В Запорожской области 47-я бригада сбила российский ударный вертолет Ка-52

Александр ШумилинПонедельник, 7 августа 2023, 20:22
В Запорожской области 47-я бригада сбила российский ударный вертолет Ка-52
Фото иллюстративное

Вблизи Роботино 47-я механизированная бригада уничтожила российский ударный вертолет Ка-52 из переносного зенитного ракетного комплекса.

Источник: сообщение командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram

Прямая речь: "Роботино. Воины 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 с ПЗРК. Замечательная работа. Слава героям".

 
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Темы: ЗапорожьеВоздушные силы ВСУ
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