В Запорожской области 47-я бригада сбила российский ударный вертолет Ка-52
Понедельник, 7 августа 2023, 20:22
Вблизи Роботино 47-я механизированная бригада уничтожила российский ударный вертолет Ка-52 из переносного зенитного ракетного комплекса.
Источник: сообщение командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram
Прямая речь: "Роботино. Воины 47-й бригады уничтожили российский вертолет Ка-52 с ПЗРК. Замечательная работа. Слава героям".
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