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В годовщину агрессии РФ против Грузии Зеленский призвал наказать агрессора

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 20:51
В годовщину агрессии РФ против Грузии Зеленский призвал наказать агрессора
Фото: president.gov.ua

В годовщину агрессии РФ против Грузии Зеленский призвал наказать агрессора

Президент Владимир Зеленский выразил солидарность с Грузией и подтвердил поддержку ее суверенитета в годовщину начала российской вооруженной агрессии 2008 года.

Источник: "Европейская правда", которая ссылается на соответствующее заявление Зеленского в Twitter

"В 15-ю годовщину начала вооруженной агрессии РФ против Грузии выражаем солидарность с грузинским народом и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности этой страны", – подчеркнул глава государства.

"Только полная деоккупация украинских и грузинских земель, наказание российского захватчика и возмещение нанесенного им ущерба вернет мир и стабильность в Европу и мир", – добавил он.

Ранее по случаю 15-летия начала российской вооруженной агрессии против Грузии высказались европейские лидерыгосударственный секретарь США и топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.

Подробнее о событиях российско-грузинской войны читайте в статье, которую "ЕвроПравда" подготовила к десятой годовщине: 10 лет после войны с Россией. Чего достигла и на что надеется Грузия. Также смотрите новый влог "ЕвроПравды".

Темы: РосcияГрузия
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