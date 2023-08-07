Румыния передала Молдове партию военной помощи
Министры обороны Молдовы и Румынии Анатолий Носатый и Анджел Тильвар в понедельник провели переговоры в Кишиневе, во время которых молдавская сторона приняла партию румынской военной помощи.
Источник: пресс-релиз Минобороны Румынии, который цитирует "Европейская правда"
Детали: В рамках визита румынский министр вместе со своим коллегой в Кишиневе принял участие в принятии последней безвозмездной помощи Министерства национальной обороны Румынии для Национальной армии Молдовы.
В партию помощи вошли "индивидуальные средства баллистической защиты, а именно кевларовые шлемы и бронежилеты, а также полевые автомобили, в рамках постоянных усилий Румынии по поддержке модернизации оборонных структур Республики Молдова", говорится в пресс-релизе.
Во время визита Тильвар подтвердил, что Бухарест готов предложить экспертную помощь и поддержку Национальной армии Молдовы во многих сферах.
Дословно: "Эта помощь является частью постоянных усилий Румынии, через Министерство национальной обороны, по поддержке Молдовы в области оснащения армии современным оборудованием".
Больше деталей: Отмечается, что переговоры руководителей оборонных ведомств Румынии и Молдовы касались двустороннего сотрудничества и вопросов, связанных с сотрудничеством в региональном контексте, а также в контексте НАТО и ЕС.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что в Молдову прибыла первая партия оборудования, предоставленного Европейским фондом мира (EPF) для молдавских военных, а также военная помощь от США.