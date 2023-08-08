Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики

Ночью 8 августа Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно ПС: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие".

Детали: Воздушную тревогу по состоянию на 00:34 объявили в Полтавской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях.

Реклама:

После 00:50 воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Черкасской областях.

Обновлено: В 01:20 начались отбои тревоги в областях.

В 01:52 воздушники объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.