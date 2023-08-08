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Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики

Ольга ГлущенкоВторник, 8 августа 2023, 00:35
Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

Ночью 8 августа Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно ПС: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие".

Детали: Воздушную тревогу по состоянию на 00:34 объявили в Полтавской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях.

После 00:50 воздушную тревогу объявили в Кировоградской и Черкасской областях.

Обновлено: В 01:20 начались отбои тревоги в областях.

В 01:52 воздушники объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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