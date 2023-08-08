США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн – Reuters

Администрация президента Джо Байдена намерена объявить о выделении $200 млн новой военной помощи Украине в уже во вторник, 8 августа.

Источник: Reuters со ссылкой на американских чиновников

Детали: Издание отмечает, что администрация Байдена начинает распределять $6,2 млрд средств, обнаруженных после того, как из-за бухгалтерской ошибки Пентагона была завышена стоимость миллиардной помощи Украине.

В мае Пентагон объявил, что ошибочно определил более высокую, чем гарантированная, стоимость американской военной помощи, когда сотрудники использовали "восстановительную стоимость" вместо "амортизационной стоимости" для подсчета боеприпасов, ракет и другого оборудования на миллиарды долларов, отправленных в Украину.

Reuters пишет: Украина нуждается в оружии, которое можно отправить со складов США за считанные дни или недели, чтобы продолжать борьбу с российским вторжением - бухгалтерская ошибка сыграла на пользу Киеву, поскольку позволила отправить больше оборудования.

Начало использования этих выявленных средств является важным, поскольку они являются последними из ранее утвержденных Конгрессом 25,5 миллиардов долларов США, которые администрация может использовать для отправки военной помощи из американских запасов в случае чрезвычайной ситуации, заявили американские официальные лица.

Сейчас Вашингтон работает над дополнительным бюджетным запросом для продолжения помощи Киеву, добавили чиновники.

Ожидаемое во вторник объявление о выделении 200 миллионов долларов станет первым траншем из 6,2 миллиардов долларов, которые ранее были выделены в рамках полномочий Президента США по сокращению военного потенциала (PDA).

В этот пакет войдут, в частности, оборудование для разминирования, противотанковое оружие TOW и AT4, пушки и боеприпасы, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, ракеты управляемой системы залпового огня (GMLRS) и противотанковые ракеты Javelin, другое оборудование.

Напомним: