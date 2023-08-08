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США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн – Reuters

Ольга ГлущенкоВторник, 8 августа 2023, 02:32
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн – Reuters
ФОТО GETTY IMAGES

Администрация президента Джо Байдена намерена объявить о выделении $200 млн новой военной помощи Украине в уже во вторник, 8 августа.

Источник: Reuters со ссылкой на американских чиновников

Детали: Издание отмечает, что администрация Байдена начинает распределять $6,2 млрд средств, обнаруженных после того, как из-за бухгалтерской ошибки Пентагона была завышена стоимость миллиардной помощи Украине.

В мае Пентагон объявил, что ошибочно определил более высокую, чем гарантированная, стоимость американской военной помощи, когда сотрудники использовали "восстановительную стоимость" вместо "амортизационной стоимости" для подсчета боеприпасов, ракет и другого оборудования на миллиарды долларов, отправленных в Украину.

Reuters пишет: Украина нуждается в оружии, которое можно отправить со складов США за считанные дни или недели, чтобы продолжать борьбу с российским вторжением - бухгалтерская ошибка сыграла на пользу Киеву, поскольку позволила отправить больше оборудования.

Начало использования этих выявленных средств является важным, поскольку они являются последними из ранее утвержденных Конгрессом 25,5 миллиардов долларов США, которые администрация может использовать для отправки военной помощи из американских запасов в случае чрезвычайной ситуации, заявили американские официальные лица.

Сейчас Вашингтон работает над дополнительным бюджетным запросом для продолжения помощи Киеву, добавили чиновники.

Ожидаемое во вторник объявление о выделении 200 миллионов долларов станет первым траншем из 6,2 миллиардов долларов, которые ранее были выделены в рамках полномочий Президента США по сокращению военного потенциала (PDA).

В этот пакет войдут, в частности, оборудование для разминирования, противотанковое оружие TOW и AT4, пушки и боеприпасы, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, ракеты управляемой системы залпового огня (GMLRS) и противотанковые ракеты Javelin, другое оборудование.

Напомним: 

  • Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.
  • Помощь содержит в частности дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS и комплексов HIMARS, зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin, 32 бронетранспортера Stryker, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, а также 120-мм и 60-мм минометные мины.
  • Кроме того, в пакете американской военной помощи – ракеты TOW, беспилотные авиационные комплексы Hornet, авиационные ракеты Hydra-70, "тактические аэронавигационные системы", подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам, приборы ночного видения и тепловизионные системы, а также запчасти и учебные боеприпасы.
  • Общая сумма военной помощи США Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже составляет более 43,7 миллиарда долларов.
  • Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов Соединенные Штаты объявили 7 июля. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.

Темы: помощь УкраинеСШАоружие
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