Россияне били по Сумщине из минометов и гранатометов, 88 взрывов за сутки

В течение прошлого дня врагом осуществлено 11 обстрелов Сумской области, зафиксировано 88 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись 7 населенных пунктов в 4 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Середино-Будской, Великописаревской.

По Краснопольской громаде был минометный обстрел, 32 взрыва.

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По Белопольской общине россияне били из гранатомета, 27 взрывов, миномета, 2 взрыва.

В Середино-Будской громаде зафиксирован минометный обстрел, 18 взрывов, обстрел из гранатомета, 4 взрыва. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

По Великописаревской громаде был минометный обстрел, 5 взрывов.