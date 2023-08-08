Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне били по Сумщине из минометов и гранатометов, 88 взрывов за сутки

Ольга ГлущенкоВторник, 8 августа 2023, 03:08
Россияне били по Сумщине из минометов и гранатометов, 88 взрывов за сутки
фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня врагом осуществлено 11 обстрелов Сумской области, зафиксировано 88 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись 7 населенных пунктов в 4 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Середино-Будской, Великописаревской.

По Краснопольской громаде был минометный обстрел, 32 взрыва.

По Белопольской общине россияне били из гранатомета, 27 взрывов, миномета, 2 взрыва.

В Середино-Будской громаде зафиксирован минометный обстрел, 18 взрывов, обстрел из гранатомета, 4 взрыва. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

По Великописаревской громаде был минометный обстрел, 5 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Сумская область
Враг атаковал 14 населенных пунктов Сумщины, есть повреждения
Россияне за сутки 15 раз обстреляли Сумскую область: погиб мужчина
Россияне обстреляли Сумскую область, мужчина погиб в своем дворе
Последние новости
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
Все новости...
Реклама: