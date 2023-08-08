Россияне били по Сумщине из минометов и гранатометов, 88 взрывов за сутки
Вторник, 8 августа 2023, 03:08
В течение прошлого дня врагом осуществлено 11 обстрелов Сумской области, зафиксировано 88 взрывов.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Обстрелам подверглись 7 населенных пунктов в 4 территориальных громадах: Краснопольской, Белопольской, Середино-Будской, Великописаревской.
По Краснопольской громаде был минометный обстрел, 32 взрыва.
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По Белопольской общине россияне били из гранатомета, 27 взрывов, миномета, 2 взрыва.
В Середино-Будской громаде зафиксирован минометный обстрел, 18 взрывов, обстрел из гранатомета, 4 взрыва. В результате обстрела поврежден частный жилой дом.
По Великописаревской громаде был минометный обстрел, 5 взрывов.
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