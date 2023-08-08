На Бахмутском направлении наступление врага было безуспешным – сводка

В районах трех населенных пунктов на Бахмутском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки враг нанес 7 ракетных и 42 авиационных ударов, совершил 66 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

За минувшие сутки состоялось 37 боевых столкновений.

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На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности это Михальчина Слобода, Гремяч, Хреновка Черниговской области; Басовка, Степок, Волфино, Павловка Сумской области и Уды, Охримовка, Нескучное, Бочковое, Амбарное на Харьковщине.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. Успешно отбили атаки противника в районах Синьковки, севернее Ивановки Харьковской области и южнее Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Кругляковки и Кучеровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Двуречная, Западное, Петропавловка, Подолы, Красное, Купянск Узловой Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Андреевки, Курдюмовки и Дружбы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Орехово-Васильевка, Ивановское, Марково, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись Керамик, Невельское, Новобахмутовка, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Новокалиново, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Александрополь, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Отрадного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка, Благодатное, Сторожевое, Старомайорское и Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Гуляйпольское, Малая Токмачка и Орехов. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Камышеваха, Щербаки, Орехов, Пятихатки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Змиевки, Томарино и Одрадокаменки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ольговка, Садовое, Приднепровское, Республиканец, Херсон и Кизомыс.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также защитниками было уничтожено вражеский вертолет Ка-52 и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 радиолокационные станции противника.