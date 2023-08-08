Разведка Британии объяснила, почему Путин хочет дать тяжелое оружие "Росгвардии"

Решение российского диктатора Владимира Путина предоставить в распоряжение "Росгвардии" тяжелое оружие может свидетельствовать о том, что он рассматривает эту структуру как одну из основных опор безопасности режима.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 8 августа

Для справки: "Росгвардия" насчитывает около 200 тысяч служащих и существует в современном виде с 2016 года, ее возглавляет бывший телохранитель Путина Виктор Золотов.

4 августа Владимир Путин подписал закон, который позволяет предоставлять тяжелое вооружение "Росгвардии", а примерно за месяц до этого был мятеж ЧВК "Вагнер".

Британская разведка отмечает, что несмотря на заявления Золотова, что эта структура "прекрасно" проявила себя во время мятежа, нет доказательств того, что "Росгвардия" вела какие-либо эффективные действия против "Вагнера", хотя это была именно та внутрибезопасная угроза, для реагирования на которую эта структура была создана.

"Учитывая то, что Золотов ранее предлагал, чтобы тяжелое вооружение включало артиллерию и ударные вертолеты, решение может означать, что Кремль усиливает "Росгвардию" как одну из ключевых структур, которая должна гарантировать безопасность режима", − отмечают в обзоре.