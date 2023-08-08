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Россия хочет вывозить свой мусор на ВОТ − Сопротивление

Ирина БалачукВторник, 8 августа 2023, 12:35
Россия хочет вывозить свой мусор на ВОТ − Сопротивление
Фото pixabay.com

Российские захватчики планируют вывозить мусор с территории России на временно оккупированные территории Украины, сообщает Центр национального сопротивления.

Источник: ЦНС

Дословно Сопротивление: "Российское правительство опубликовало постановление о субсидировании закупок и поставок специализированной техники. Согласно документу, Москва планирует потратить 1,3 млрд рублей на оборудование мусорных свалок на ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. 

Фактически, оккупанты хотят превратить временно оккупированные украинские территории в свалку для российского мусора. Туда планируют вывозить отходы с территории РФ".

Детали: По данным ЦНС, заявленные 1,3 млрд рублей якобы должны потратить на мусорные контейнеры и спецтехнику.

Но фактически оккупанты будут использовать технику и оборудование, похищенные из украинских коммунальных предприятий на временно оккупированных территориях. А деньги через подставные компании пойдут лично главе российского правительства Михаилу Мишустину.

"Россиян не беспокоит вопрос гражданского населения на ВОТ и куда будет вывезен мусор. Ключевое − успеть разворовать средства до момента деоккупации наших территорий", − считают в ЦНС.

Темы: РосcияоккупацияДонецкая областьЛуганская область
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