Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепа Гунько из "Слуги народа" разоблачили на взятке – источники

"Украинская правда"Вторник, 8 августа 2023, 15:28
Нардепа Гунько из Слуги народа разоблачили на взятке – источники
Анатолий Гунько. Фото с его facebook

Правоохранительные органы поймали народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько на получении взятки за выделение земли.

Источник: источники УП в правоохранительных органах, сообщения СБУ, НАБУ

Детали: По словам источников в правоохранительных органах, вместе с двумя сообщниками Гунько получил "вознаграждение", чтобы решить вопрос по передаче в аренду предпринимателю государственных земель.

Позже СБУ сообщило, что совместно с НАБУ разоблачили "на горячем" народного депутата, который за 85 тысяч долларов "продавал" землю Национальной академии аграрных наук.

Реклама:

Дословно СБУ: "За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США".

 
Фото: СБУ

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении Гунько и двум его сообщникам.

Гунько – адвокат и народный депутат Украины 9 созыва. Согласно информации движения "ЧЕСНО" он победил на довыборах в Верховную Раду в 208 округе с результатом 34,1%. Баллотировался от партии "Слуга народа".

Его главным оппонентом был лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, который набрал 31,78%.

Темы: Слуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 09:10Взрыв на заправке в России: 35 погибших

В Раде предлагают легализовать порнографию

фото, видео Россия нанесла массированный ракетный удар по 7 областям: 3 погибших, пожары, много разрушений

видеоПосле военкоматов Зеленский взялся за "некачественные ВВК": готовит решение

Фонд Сороса почти полностью сворачивает деятельность в ЕС

Глава "Сенс банка" подал в отставку – джерела

Все новости...
Слуга народа
Арахамия: Нардеп Торохтий должен сложить мандат
Сын нардепа от "Слуги народа" выехал из Украины и не вернулся – СМИ
Болгария - не Мальдивы: Арахамия объяснил, почему Торохтия не наказали
Последние новости
10:43
Атака на Львовскую область: 15 раненых, 40 домов повреждены
10:39
Российский центробанк экстренно и резко повысил ключевую ставку
10:33
Российские диверсанты пытались проникнуть в Украину на Черниговщине – Наев
10:29
Экспертиза признала поврежденный россиянами дом в Киеве восстанавливаемым. В КГГА его хотели снести
10:24
фото, обновлено от 09:10Взрыв на заправке в России: 35 погибших
10:16
Британская разведка рассказала, как Кадыров доказывает свою лояльность Путину
10:14
Трампу выдвинули четвертое уголовное обвинение
10:05
В Раде предлагают легализовать порнографию
10:03
фото, видео Россия нанесла массированный ракетный удар по 7 областям: 3 погибших, пожары, много разрушений
10:03
Выкидыш и сохранение беременности: что важно знать, чтобы выносить ребенка и не навредить себе
Все новости...
Реклама: