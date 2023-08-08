Нардепа Гунько из "Слуги народа" разоблачили на взятке – источники

Анатолий Гунько. Фото с его facebook

Правоохранительные органы поймали народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько на получении взятки за выделение земли.

Источник: источники УП в правоохранительных органах, сообщения СБУ, НАБУ

Детали: По словам источников в правоохранительных органах, вместе с двумя сообщниками Гунько получил "вознаграждение", чтобы решить вопрос по передаче в аренду предпринимателю государственных земель.

Позже СБУ сообщило, что совместно с НАБУ разоблачили "на горячем" народного депутата, который за 85 тысяч долларов "продавал" землю Национальной академии аграрных наук.

Дословно СБУ: "За деньги чиновник обещал бизнесмену обеспечить предоставление в обработку государственных земельных участков Национальной академии аграрных наук Украины.

Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа и разоблачили его "на горячем" во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США".

Фото: СБУ

Детали: Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении Гунько и двум его сообщникам.

Гунько – адвокат и народный депутат Украины 9 созыва. Согласно информации движения "ЧЕСНО" он победил на довыборах в Верховную Раду в 208 округе с результатом 34,1%. Баллотировался от партии "Слуга народа".

Его главным оппонентом был лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, который набрал 31,78%.