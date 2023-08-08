Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецслужбы РФ пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ

Валентина РоманенкоВторник, 8 августа 2023, 16:19
Спецслужбы РФ пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ
ФОТО СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали попытки российской военной разведки получить доступ к боевой системе обмена данных ВСУ.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В результате комплексных мероприятий были разоблачены и блокированы противоправные действия российских хакеров, которые пытались проникнуть в украинские военные сети и организовать сбор разведданных.

Оперативная реакция СБУ помешала спецслужбам РФ получить доступ к чувствительной информации о действиях ВСУ, локаций и перемещения Сил обороны, их технического обеспечения и т.д.".

Детали: Указано, что оборонная кибероперация проводилась во взаимодействии с Вооруженными силами Украины.

По словам начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, которая подконтрольна российской военной разведке.

В результате расследования киберспециалисты СБУ установили, что для распространения "вирусов" в системе враг делал основную "ставку" на захват украинских планшетов на поле боя.

В дальнейшем они планировали использовать имеющиеся на этих устройствах доступы и программы для проникновения в систему.

Сообщается, что Служба безопасности обнаружила почти десяток вражеских шпионских программ, которые были предназначены для получения информации из системы.

Указано, что СБУ продолжает тесное сотрудничество с Генеральным штабом ВСУ и осуществляет документирование действий вражеских спецслужб и привлечения виновных к ответственности.

Темы: хакерыСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
хакеры
Хакеры из КНДР взломали компьютеры российского производителя крылатых ракет
Хакеры из КНДР ограбили проукраинскую компанию в Эстонии: забрали десятки миллионов долларов
Хакеры из России "слили" конфиденциальные данные о подготовке саммита НАТО
Последние новости
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
Все новости...
Реклама: