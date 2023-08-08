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Сырский приехал на Купянское направление, где провел работу с командирами

Станислав ПогориловВторник, 8 августа 2023, 20:35
Сырский приехал на Купянское направление, где провел работу с командирами
Александр Сырский, фото: Telegram

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский приехал в район боевых действий на Купянское направление, где поработал с командирами для принятия оперативных решений.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Работаем с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении. Вместе принимаем все необходимые оперативные решения".

Детали: Командующий подчеркнул выдающуюся роль командиров в обороне страны. "Они могут принимать решения, которые полностью соответствуют ситуации на месте", - отметил Сырский.

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По его словам, от их устойчивости и действий зависит не только успех операции, но и сохранение жизни наших бойцов. Он также поблагодарил боевых командиров за мужество и героизм при выполнении боевых задач.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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