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Зеленский: Шаг за шагом делаем деоккупацию Крыма более достижимой и продуманной

Станислав ПогориловВторник, 8 августа 2023, 23:16
Зеленский: Шаг за шагом делаем деоккупацию Крыма более достижимой и продуманной
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел совещание по деоккупации Крыма, которая становится все более достижимой и продуманной.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Очевидно, что после освобождения Крыма от оккупации туда вернутся и экономические возможности, и личная безопасность для людей, и ощущение реальной свободы, которого там нет уже с 14-го года".

Детали: По его словам, это не должно быть абстрактным, под каждую деталь деоккупации Крыма должен быть заложен конкретный смысл. В частности, как именно нормальная жизнь возвращается, что именно это означает для Крыма и для всех наших людей.

"Это должно быть для всех понятно. Шаг за шагом мы делаем деоккупацию Крыма все более достижимой и продуманной", - подчеркнул Зеленский.

Темы: ЗеленскийКрымоккупациявойна
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