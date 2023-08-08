СМИ узнали, кто передаст Украине бельгийские танки Leopard 1

Украина получит около 30 из 50 танків Leopard 1, приобретенных оружейным концерном Rheinmetall у бельгийской компании OIP Land Systems.

Источник: издание Handelsblatt со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"

Детали: По информации Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems, после чего их отремонтируют на заводах концерна в Дюссельдорфе.

"В конце концов, около 30 из 50 боевых танков будут доставлены в Украину", – говорится в материале.

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