СМИ узнали, кто передаст Украине бельгийские танки Leopard 1
Вторник, 8 августа 2023, 23:42
Украина получит около 30 из 50 танків Leopard 1, приобретенных оружейным концерном Rheinmetall у бельгийской компании OIP Land Systems.
Источник: издание Handelsblatt со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"
Детали: По информации Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems, после чего их отремонтируют на заводах концерна в Дюссельдорфе.
"В конце концов, около 30 из 50 боевых танков будут доставлены в Украину", – говорится в материале.
Что предшествовало:
- Сначала бельгийские СМИ сообщили о закупке 50 боевых танков для Украины, отметив, что это сделала "неназванная страна".
- Ранее Германия, Дания и Нидерланды объявили, что передадут Украине выкупленные у промышленности Leopard 1. Этот боевой танк является предшественником Leopard 2, который сейчас используется Бундесвером и несколько десятков которых уже было экспортировано в Украину.
- Германия в конце июля отчиталась о новой доставленной в Украину партии военной помощи, среди которой – десять танков Leopard 1 A5.
- Правительство Швейцарии в июне не разрешило реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые после модернизации в Германии должны были передать Украине.