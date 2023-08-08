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СМИ узнали, кто передаст Украине бельгийские танки Leopard 1

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 8 августа 2023, 23:42
СМИ узнали, кто передаст Украине бельгийские танки Leopard 1
Фото: Getty Images

Украина получит около 30 из 50 танків Leopard 1, приобретенных оружейным концерном Rheinmetall у бельгийской компании OIP Land Systems.

Источник: издание Handelsblatt со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"

Детали: По информации Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems, после чего их отремонтируют на заводах концерна в Дюссельдорфе.

"В конце концов, около 30 из 50 боевых танков будут доставлены в Украину", – говорится в материале.

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Что предшествовало:

  • Сначала бельгийские СМИ сообщили о закупке 50 боевых танков для Украины, отметив, что это сделала "неназванная страна".
  • Ранее Германия, Дания и Нидерланды объявили, что передадут Украине выкупленные у промышленности Leopard 1. Этот боевой танк является предшественником Leopard 2, который сейчас используется Бундесвером и несколько десятков которых уже было экспортировано в Украину.
  • Германия в конце июля отчиталась о новой доставленной в Украину партии военной помощи, среди которой – десять танков Leopard 1 A5.
  • Правительство Швейцарии в июне не разрешило реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые после модернизации в Германии должны были передать Украине.

Темы: танкиоружиеУкраинавойна
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