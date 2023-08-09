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Байден "дал зеленый свет" обучению украинских пилотов на F-16 – Пентагон

"Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 00:38
Байден дал зеленый свет обучению украинских пилотов на F-16 – Пентагон
САМОЛЕТ F-16. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Президент США Джо Байден одобрил тренировку украинских военных на американских истребителях F-16. В Пентагоне отметили, что процесс обучения возглавляют Дания и Нидерланды.

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Как вы знаете, процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавляют Дания и Нидерланды.

Президент Байден "дал зеленый свет", чтобы разрешить и поддержать процесс обучения".

Детали: При этом Сингх подчеркнула, что по состоянию на данный момент с американской стороны нет официальных заявлений относительно деталей предстоящих тренировок украинских пилотов.

Напомним: В июле в Белом доме возразили, что задерживают разрешение на обучение украинских пилотов на истребителя F-16.

Темы: истребителиСШАБайденпомощь Украине
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