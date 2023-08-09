Байден "дал зеленый свет" обучению украинских пилотов на F-16 – Пентагон

Президент США Джо Байден одобрил тренировку украинских военных на американских истребителях F-16. В Пентагоне отметили, что процесс обучения возглавляют Дания и Нидерланды.

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Как вы знаете, процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавляют Дания и Нидерланды.

Президент Байден "дал зеленый свет", чтобы разрешить и поддержать процесс обучения".

Детали: При этом Сингх подчеркнула, что по состоянию на данный момент с американской стороны нет официальных заявлений относительно деталей предстоящих тренировок украинских пилотов.

Напомним: В июле в Белом доме возразили, что задерживают разрешение на обучение украинских пилотов на истребителя F-16.