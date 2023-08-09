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В ОВА рассказали, сколько жилых домов враг разрушил в Донецкой области

"Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 01:49
В ОВА рассказали, сколько жилых домов враг разрушил в Донецкой области
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Российские захватчики разрушили в Донецкой области около 81,5 тыс. частных жилых домов, а также полностью уничтожили или частично повредили 5,4 тыс. многоквартирных домов.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, которого цитирует "Голос Америки"

Детали: По словам Кириленко, также в Донецкой области россияне разрушили более 1300 объектов социальной инфраструктуры, среди которых больницы, школы и детские сады.

Кроме того, отметил глава ОВА, враг уничтожил 90 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе мостов, развязок и переправ.

Кириленко добавил, что под контролем украинских властей находится 51% территории Донецкой области, на которой до сих пор проживают 492 тыс. человек.

Темы: Донецкая областьРосcия
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