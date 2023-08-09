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Украинские силы совершили рейд через Днепр на Херсонщине – ISW

"Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 05:20
Украинские силы совершили рейд через Днепр на Херсонщине – ISW
Иллюстративная карта ISW

Украинские силы, вероятно, совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на восточном берегу Херсонской области. Пока непонятно, удалось ли украинским военным закрепиться на левом берегу реки, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: В институте отметили, что 8 августа несколько российских провоенных блоггеров заявили, что украинские силы высадили до 7 катеров, каждый из которых перевозил 6-7 человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, прорвали российскую оборону и продвинулись вглубь на 800 метров.

Отмечается, что, согласно сообщению одного из российских "военкоров", недавно российское командование передислоцировало подготовленное подразделение десантников из района Казачьих Лагерей в Запорожскую область, заменив их мобилизованными, чем ослабило российскую оборону в этом районе.

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В ISW утверждают, что так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо приуменьшил достижение украинского десанта, заявив, что российская артиллерия отразила атаку украинских катеров.

"Однако большинство известных российских провоенных блоггеров утверждают, что украинским войскам удалось высадиться на восточном берегу, прежде чем российские силы начали применять стрелковое оружие. Сальдо, вероятно, целенаправленно пытался опровергнуть заявления об украинском присутствии в этом районе во избежание паники в без того неспокойном российском информационном пространстве", – отметили аналитики института.

В ISW подчеркнули, что будут продолжать давать консервативную оценку ситуации на восточном берегу Херсонской области, пока не получат визуального подтверждения длительного украинского присутствия вблизи Казачьих Лагерей или других населенных пунктов на восточном берегу.

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Отмечается, что аналитики института пока не видели визуальных доказательств, свидетельствующих о наличии значительного количества украинских военных или техники в районе Казачьих Лагерей.

"Пока из российских сообщений можно заключить, что украинские силы совершили ограниченный рейд через реку, а не более масштабную операцию. Украинские официальные лица на данный момент не комментировали операции в этом районе", – добавили в ISW.

Темы: Херсонская областьДнепр
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