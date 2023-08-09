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Россияне трижды били по Никопольщине: погиб 18-летний парень, есть раненые

"Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 07:51
Россияне трижды били по Никопольщине: погиб 18-летний парень, есть раненые
Разрушение на Никопольщине. Фото из Telegram Лисака

С вечера 8 августа российские оккупанты трижды обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, погиб 18-летний парень, еще трое мужчин получили травмы и ранения.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Facebook

Прямая речь: "С вечера агрессор трижды обстреливал Никопольщину. Тяжелую артиллерию направил на Никополь и Марганецкую общину.

Погиб 18-летний молодой человек. Еще три человека пострадали – мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения".

Детали: По словам Лисака, в результате обстрелов повреждены церковь, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, автомобиль и несколько линий электропередач.

 
 

Темы: Днепропетровская областьобстрелРосcия
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