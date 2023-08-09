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В Подмосковье прогремел взрыв на военном заводе

Татьяна ЛозовенкоСреда, 9 августа 2023, 11:07
В Подмосковье прогремел взрыв на военном заводе
Фото РИА Новости

В российском Подмосковье произошел взрыв на оптико-механическом заводе, который, согласно открытым данным, производит прицелы, приборы ночного видения и др.

Источник: РИА Новости, ТАСС, российский Интерфакс со ссылкой на экстренные службы и местные власти, Telegram-канал Baza, BBC

Детали: Взрыв прогремел на заводе в Сергиевом Посаде. Там объявлена "тотальная эвакуация", на место прибыли силовики и глава округа.

Telegram-канал Baza сообщает, что взрыв произошел якобы на "складе с пиротехникой", что есть "по меньшей мере 22 раненых" и что "под завалами могут находиться люди". На место приехало более десятка машин скорой помощи.

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Справка: Это одно из старейших предприятий оптической отрасли в РФ. Завод производит, в частности, оптические авиационные прицелы, теплопеленгаторы, головки самонаведения, станции лазерного обнаружения, наблюдательные приборы, а также приборы ночного видения, бинокли и др.

Летом прошлого года на этом заводе произошел сильный пожар. Сообщалось, что горели складские помещения.

Обновлено в 11:34: Экстренные службы в комментарии ТАСС уверяют, что причиной взрыва якобы был "человеческий фактор". Разрушен склад на площади 1,6 тыс. кв. метров.

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Обновлено в 12:20: Губернатор Подмосковья заявляет о более 30 раненых. Он утверждает, что ангар, в котором находился склад, арендовала частная компания.

Обновлено в 13:47: Российское минздрав заявляет о 42 раненых.

Взорвался склад компании "Пиро-Росс". BBC сообщает, что эта компания организовывала праздничные фейерверки к российскому Дню Победы в разных городах страны. Сейчас компания проходит процедуру банкротства.

Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Российские спецслужбы не считают правдивой версию об атаке беспилотника на ангар.

В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев уверяет, что завод якобы "не имеет отношения к оптике, и там давно производят пиротехнику".

Однако в 2018 году, как сообщает BBC, завод представил российскому Минобороны "новейшую систему обнаружения лазерного излучения". СМИ сообщали, что разработка предназначена для выполнения служебно-боевых задач ВМФ.

Темы: Росcиявзрывпромышленность
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