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Силовики пришли с обысками к "регионалу", бывшему владельцу "Прямого"

Валентина РоманенкоСреда, 9 августа 2023, 12:10
Силовики пришли с обысками к регионалу, бывшему владельцу Прямого
Макеенко. фото Коммерсантъ

Правоохранители проводят обыски по месту жительства и работы бывшего народного депутата Украины I, III - VII созывов, бывшего заместителя председателя фракции запрещенной "Партии регионов" Владимира Макеенко.

Источник: пресс-службы ГБР, СБУ и ОГП

Детали: Также обыски проводятся по месту жительства руководителей подконтрольных нардепу компаний, зарегистрированных в том числе в оффшорных юрисдикциях.

Обыски проводятся также по месту жительства руководителей подконтрольных нардепу компаний, зарегистрированных в том числе в оффшорных юрисдикциях.

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ГБР проверяет причастность экс-нардепа к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 500 млн грн и уклонение от уплаты налогов в 2011-2014 годах, что привело к непоступлению в бюджет средств на сумму более 63 млн грн.

Что предшествовало: В 2019 году у Макеенко ГБР также проводило обыски.

Тогда сообщалось, что обыски касаются дела об уклонении от уплаты налогов при приобретении телеканала "Прямой".

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Темы: обыскиГБР
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