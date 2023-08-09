По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГа
Среда, 9 августа 2023, 16:04
Днем 9 августа власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась чуть более 44 минут.
Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram
Дословно ВС: "Вся Украина - ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
Напомним: Из-за вылета российского самолета МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракеты "Кинжал" обычно тревога объявляется по всей территории страны.
Как объясняли в Воздушных силах, аэробаллистическая ракета Х-47 "Кинжал" летит считанные минуты и очень точно. У украинской ПВО пока недостаточно средств западного образца, которые могут противодействовать баллистике.