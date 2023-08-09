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По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГа

Валентина РоманенкоСреда, 9 августа 2023, 16:04
По всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГа
МиГ-31К. иллюстративное фото из Википедии

Днем 9 августа власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны из-за взлета потенциального носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал", она длилась чуть более 44 минут.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в Telegram

Дословно ВС: "Вся Украина - ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Напомним: Из-за вылета российского самолета МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракеты "Кинжал" обычно тревога объявляется по всей территории страны.

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Как объясняли в Воздушных силах, аэробаллистическая ракета Х-47 "Кинжал" летит считанные минуты и очень точно. У украинской ПВО пока недостаточно средств западного образца, которые могут противодействовать баллистике.

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Темы: воздушная тревога
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