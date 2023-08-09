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Украина получила две новые пусковые установки ЗРК Patriot от Германии

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 19:23

Немецкое правительство в среду отчиталось об очередном транше военной помощи Украине за последнюю неделю, среди которого упомянуло две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Германии

Детали: Кроме пусковых установок Patriot, Украина получила от Германии 6525 155-мм дымовых боеприпасов, 10 гусеничных вездеходов BV206, пять автомобилей охраны границы, четыре разведывательных беспилотника VECTOR.

Упоминаются также материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов, более тысячи биноклей и 20 тысяч защитных очков, шесть седельных тягачей 8x8 HX81 и пять полуприцепов, два тяжеловоза 8х6 с контейнерами, а еще – 40 тысяч аптечек.

Напомним, Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему в апреле 2023 года. В состав одного комплекса входят радар, командный пункт и до восьми пусковых установок, рассчитанных на четыре ракеты каждая.

Кроме того, Украина также получила еще один комплекс Patriot от США и дополнительные пусковые установки от Нидерландов.

Компания Raytheon Technologies, которая является производителем систем противовоздушной обороны Patriot, планирует значительно нарастить объемы производства и передать Украине дополнительные системы.

Темы: ПВО
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