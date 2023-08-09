Оккупанты обстреляли жилой квартал Запорожья: два человека погибли
Российские войска атаковали жилой квартал Запорожья, в результате чего погибли два человека, восемь получили ранения.
Источник: сообщение секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, председателя Запорожской ОГА Юрия Малашка, президента Украины Владимира Зеленского, руководителя ОП Андрея Ермака
Прямая речь: "Враг атаковал жилой квартал Запорожья. К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые".
Детали: В Запорожской области с 19:40 до 20:25 объявляли воздушную тревогу. Малашко одновременно сообщил о "попадании в объект гражданской инфраструктуры". Впоследствии он рассказал, что "сверхточным" оружием разрушен храм и торговые точки в Шевченковском районе".
Позже Зеленский сообщил о трех погибших. "По состоянию на сейчас известно о трех погибших. Мои соболезнования родным. Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор", - написал он.
Ермак сообщил, что по городу нанесли удар предварительно "Искандерами". "Удар нанесен по территории храма святых апостолов Петра и Павла ПЦУ", - написал он.
Обновлено от 21:35: Министр внутренних дел Игорь Клименко в 21:31 сообщил, что первоначально информация была о трех погибших, но "одного человека удалось реанимировать".
Росіяни завдали удару по Запоріжжю pic.twitter.com/rPvEfHHkPk— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 9, 2023