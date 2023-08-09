Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты обстреляли жилой квартал Запорожья: два человека погибли

Александр ШумилинСреда, 9 августа 2023, 21:59
Оккупанты обстреляли жилой квартал Запорожья: два человека погибли
Фото Малашко

Российские войска атаковали жилой квартал Запорожья, в результате чего погибли два человека, восемь получили ранения.

Источник: сообщение секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, председателя Запорожской ОГА Юрия Малашка, президента Украины Владимира Зеленского, руководителя ОП Андрея Ермака

Прямая речь: "Враг атаковал жилой квартал Запорожья. К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые".

Детали: В Запорожской области с 19:40 до 20:25 объявляли воздушную тревогу. Малашко одновременно сообщил о "попадании в объект гражданской инфраструктуры". Впоследствии он рассказал, что "сверхточным" оружием разрушен храм и торговые точки в Шевченковском районе".

Реклама:

Позже Зеленский сообщил о трех погибших. "По состоянию на сейчас известно о трех погибших. Мои соболезнования родным. Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор", - написал он.

Ермак сообщил, что по городу нанесли удар предварительно "Искандерами". "Удар нанесен по территории храма святых апостолов Петра и Павла ПЦУ", - написал он.

Обновлено от 21:35: Министр внутренних дел Игорь Клименко в 21:31 сообщил, что первоначально информация была о трех погибших, но "одного человека удалось реанимировать".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Запорожьевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Воздушные силы объяснили, почему в Telegram запестрело сообщениями о пусках "Кинжалов"
Врыв на подмосковном заводе: росСМИ пишут о 8 пропавших без вести, паблики − о 10 погибших
Украине надо значительно больше ПВО и F-16 − Зеленский
В России в прошлом году было рекордное количество взрывов и 10,6 тысячи пострадавших − СМИ
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: