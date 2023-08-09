Оккупанты обстреляли жилой квартал Запорожья: два человека погибли

Российские войска атаковали жилой квартал Запорожья, в результате чего погибли два человека, восемь получили ранения.

Источник: сообщение секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, председателя Запорожской ОГА Юрия Малашка, президента Украины Владимира Зеленского, руководителя ОП Андрея Ермака

Прямая речь: "Враг атаковал жилой квартал Запорожья. К большому сожалению, по предварительной информации, два человека погибли, есть раненые".

Детали: В Запорожской области с 19:40 до 20:25 объявляли воздушную тревогу. Малашко одновременно сообщил о "попадании в объект гражданской инфраструктуры". Впоследствии он рассказал, что "сверхточным" оружием разрушен храм и торговые точки в Шевченковском районе".

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Позже Зеленский сообщил о трех погибших. "По состоянию на сейчас известно о трех погибших. Мои соболезнования родным. Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор", - написал он.

Ермак сообщил, что по городу нанесли удар предварительно "Искандерами". "Удар нанесен по территории храма святых апостолов Петра и Павла ПЦУ", - написал он.

Обновлено от 21:35: Министр внутренних дел Игорь Клименко в 21:31 сообщил, что первоначально информация была о трех погибших, но "одного человека удалось реанимировать".

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