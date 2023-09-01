Гутерриш отправил письмо Лаврову с предложениями для восстановления зерновой сделки – СМИ
Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в письме к министру иностранных дел России Сергею Лаврову предложил "ряд конкретных предложений" по восстановлению Черноморского зернового соглашения.
Источник: CNN со ссылкой на письмо Гутерриша к Лаврову
Прямая речь: "У нас есть конкретные решения для решения проблем, которые позволят более эффективный доступ российского продовольствия и удобрений на мировые рынки по адекватным ценам".
"Мы не можем иметь Черноморскую инициативу, которая работает от кризиса к кризису, от приостановки к приостановке. Нам нужно иметь что-то, что работает, и что работает на благо всех".
Детали: По словам Гутерриша, "чрезвычайно важно восстановить" зерновое соглашение.
Ведь оно является важным вкладом для содействия "адекватными целям ООН в сфере продовольственной безопасности". Это, в частности, снижение цен и создание "условий для доступа к мировым рынкам многих стран, в частности, развивающихся стран".
По словам генсека ООН, организация "приняла во внимание запросы России".
По его мнению, ООН "представила предложение, которое может стать основой для восстановления (зерновой сделки – ред.), которое должно быть стабильным".
Предыстория:
- 17 июля РФ заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ.
- 19 июля министерство обороны России заявило, что будет считать все суда, которые приближаются к Украине, потенциальными перевозчиками оружия.