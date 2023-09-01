Московские аэропорты приостановили работу, отменены десятки рейсов – росСМИ

Утром 1 сентября временно закрывали на прием и вылет самолетов аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", задержаны и отменены десятки рейсов.

Источник: российское пропагандистское издание РИА-Новости со ссылкой на "Яндекс.Расписание"

Дословно: "По меньшей мере, 32 авиарейса задержаны и 20 отменены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" в пятницу утром".

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Обновлено: Позже российские СМИ сообщили, что уже по меньшей мере 61 авиарейс задержан и 23 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".