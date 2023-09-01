РФ ночью атаковала двумя ракетами: одну уничтожили, другая попала в Винницкой области
Пятница, 1 сентября 2023, 08:28
Воздушные силы ВСУ ночью уничтожили одну российскую ракету "Калибр", другая попала в частное предприятие в Винницкой области.
Источник: Воздушные силы ВСУ, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович
Дословно: "Ночью 1 сентября 2023 года враг нанес удар крылатыми ракетами "Калибр". Зафиксированы пуски двух ракет из акватории Черного моря (район Феодосии).
Реклама:
Одну ракету удалось уничтожить, другая - попала в одно из частных предприятий в Винницкой области".
Детали: В результате ракетного удара повреждено имущество, частные авто. Раненым оказывается помощь.
Дополнено: Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что во время утренней тревоги крылатая ракета сбита в небе над Кировоградщиной. Разрушений, погибших и травмированных нет.
ВИДЕО ДНЯ