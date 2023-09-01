Сообщение о заминировании всех школ Киева не подтвердилось
Пятница, 1 сентября 2023, 18:38
В полицию Киева поступило сообщение о заминировании всех средних школ расположенных в Киеве.
Источники: сообщение КГВА
Дословно: "Столичная полиция получила информацию о заминировании всех средних школ расположенных в Киеве. Работники полиции отрабатывают собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости".
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Детали: В полиции рассказали, что администрация заведений вместе с полицией будет отдельно решать, нужна ли эвакуация детей и учителей.
Обновлено в 18:37: Вечером в КГВА сообщили, что информация о заминировании не подтвердилась, вызов был ложным.