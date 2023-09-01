Буданов: Россия захочет реванша после проигрыша в войне, это может произойти через 10 лет

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Россия захочет реванша после проигрыша в войне против Украины, это может произойти через 10 лет.

Источник: глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью ТСН

Прямая речь: "России нужно будет восстанавливаться в военном аспекте где-то 10 лет. Как раз 10 лет это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить.

Реклама:

У нас точно будут 10 лет и если удастся другими путями после победы Украины, скажем так, влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, у нас будет гораздо больше, но минимально 10 лет у нас будет".

Напомним:

Ранее президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников отмечали, что Россия не перестанет быть соседом Украины после поражения россиян.

В военном комитете НАТО также подчеркивали, что Россия останется угрозой для Североатлантического Альянса, даже если ее войска потерпят поражение в Украине.