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Российские военные нанесли удары по Херсону: есть погибший

Татьяна ЛозовенкоПятница, 1 сентября 2023, 13:54
Российские военные нанесли удары по Херсону: есть погибший
фото прокуратуры

Российские военные днем 1 сентября нанесли удары по Херсону, в результате чего погиб мужчина в частном доме. 

Источник: пресс-служба Херсонской областной прокуратуры

Детали: Около 12:50 оккупанты обстреляли Херсон. Предварительно, областной центр враг бил из минометов. 

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Враг попал по частному дому, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил 34-летний мужчина. Данные о травмированных уточняются.

Темы: Херсонобстрелжертвы
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