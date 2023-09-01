Российские военные нанесли удары по Херсону: есть погибший

Российские военные днем 1 сентября нанесли удары по Херсону, в результате чего погиб мужчина в частном доме.

Источник: пресс-служба Херсонской областной прокуратуры

Детали: Около 12:50 оккупанты обстреляли Херсон. Предварительно, областной центр враг бил из минометов.

Реклама:

Враг попал по частному дому, в результате чего травмы несовместимые с жизнью получил 34-летний мужчина. Данные о травмированных уточняются.