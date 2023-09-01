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Еще два заблокированных из-за войны судна вышли из украинского порта

"Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 15:42
Еще два заблокированных из-за войны судна вышли из украинского порта
Судно OCEAN COURTESY. Фото из Facebook Александра Кубракова

Два заблокированных из-за войны судна с чугуном и железорудным концентратом вышли из украинских портов в направлении Босфора.

Источник: министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook

Дословно: "Балкеры ANNA-THERESA (флаг Либерия) и OCEAN COURTESY (Маршалловы острова) вышли из порта Южный и движутся по установленному коридору в направлении Босфора. На борту - 56 тысяч тонн чугуна и 172 тысяч тонн железорудного концентрата".

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"Балкер ANNA-THERESA находился в порту с 22 февраля 2022 года, а OCEAN COURTESY - с 16 февраля 2022 года".

Детали: По словам Кубракова, с 15 августа временным коридором воспользовалось уже 4 судна. Им в первую очередь пользуются суда, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации.

Предистория

ВИДЕО ДНЯ
  • Украина объявила временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в и из украинских портов.
  • Первыми этот путь прошли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE и балкер PRIMUS 16 и 26 августа.
  • 1 сентября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил министру иностранных дел РФ Лаврову "набор конкретных предложений" по восстановлению зерновой сделки.

Темы: портыЧерное море
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