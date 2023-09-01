Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником

Российский олигарх Михаил Фридман отказался ответить на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина военным преступником, сославшись на "запрет юристов".

Источник: расследование УП "Лондонград"

Детали: Фридман живет в Лондоне и находится под британским санкциями.

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Однако газета The New York Times в июле написала, что власти Великобритании выдали подсанкционным российским олигархам по меньшей мере 82 лицензии "на личные расходы" - до $1 млн в год, которые россияне тратят на "базовые потребности" - шоферов, поваров и горничных.

Фридман - один из таких олигархов.

Встретив его в Лондоне, журналист УП Михаил Ткач, спросил, считает ли он Путина военным преступником. На что тот ответил "я не даю интервью". Фридман также сказал, что это позиция его юристов.

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Прямая речь Фридмана: "Я вам интервью давать не буду и комментировать не буду. Я не знаю, с какой целью вы меня спрашиваете. Кроме того, это позиция моих юристов. Если вы хотите на эту тему поговорить, мы как-то можем встретиться более спокойно. На улице я не буду давать никаких комментариев".

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