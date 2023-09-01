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Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником

"Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 15:57
Российский олигарх Фридман не захотел ответить, является ли Путин военным преступником

Российский олигарх Михаил Фридман отказался ответить на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина военным преступником, сославшись на "запрет юристов". 

Источник: расследование УП "Лондонград"

Детали: Фридман живет в Лондоне и находится под британским санкциями.

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Однако газета The New York Times в июле написала, что власти Великобритании выдали подсанкционным российским олигархам по меньшей мере 82 лицензии "на личные расходы" - до $1 млн в год, которые россияне тратят на "базовые потребности" - шоферов, поваров и горничных.

Фридман - один из таких олигархов.

Встретив его в Лондоне, журналист УП Михаил Ткач, спросил, считает ли он Путина военным преступником. На что тот ответил "я не даю интервью". Фридман также сказал, что это позиция его юристов.

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Прямая речь Фридмана: "Я вам интервью давать не буду и комментировать не буду. Я не знаю, с какой целью вы меня спрашиваете. Кроме того, это позиция моих юристов. Если вы хотите на эту тему поговорить, мы как-то можем встретиться более спокойно. На улице я не буду давать никаких комментариев".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 5 июля ввел в действие решение СНБО от 5 июля о применении санкций против 18 компаний, связанных с российскими олигархами Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Петром Авеном.
  • В августе 2022 года российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен оказались под санкциями Соединенных Штатов Америки.
  • Фридман и Авен после начала войны в Украине покинули Россию. Тем не менее, они оказались под санкциями ЕС и Великобритании.
  • Они пытались добиться снятия санкций в Европе. И это им удалось в Великобритании, где власти выдали подсанкционным российским олигархам по меньшей мере 82 лицензии "на личные расходы" - до $1 млн в год, которые россияне тратят на "базовые потребности" - шоферов, поваров и горничных.

Темы: РосcиясанкцииВеликобритания
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