Минобороны закупило миллион некачественных продуктовых наборов для военных - ОГП

Министерство обороны закупило миллион некачественных продуктовых наборов для военных ВСУ, заключив дополнительное соглашение с коммерческой структурой на сумму 430 млн грн.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора в суде доказали незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих Вооруженных сил Украины, заключенного Министерством обороны Украины с коммерческим обществом".

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Детали: Сообщается, что дополнительным соглашением к договору была предусмотрена закупка продуктовых наборов, которые не соответствуют установленным законодательством нормам питания для военнослужащих и не обеспечивают надлежащее удовлетворение их потребностей.

В частности, речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 млн грн. "Кроме того, этим соглашением засвидетельствован факт принятия Министерством обороны Украины некачественной продукции", - отметили в Офисе генпрокурора.

Сейчас судом подтверждено, что заключение такого дополнительного соглашения к договору состоялось в нарушение требований действующего законодательства и противоречит интересам государства.

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