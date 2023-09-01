Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за приглашения россиян в Швеции назревает бойкот нобелевской церемонии

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 16:21
Из-за приглашения россиян в Швеции назревает бойкот нобелевской церемонии
Фото: Getty Images

Из-за приглашения посла России на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме политики Швеции начали высказывать жесткую критику: некоторые планируют бойкотировать мероприятие.

Источник: "Европейская правда", которая ссылается на Aftonbladet

Детали: Несколько лидеров оппозиционных партий отменили свои приглашения, а представители правительства рассматривают возможность отказаться от участия в мероприятии.

Реклама:

Глава Либеральной партии Карл Йохан Георг Персон заявил, что "не собирается сидеть и поднимать тост за российского посла, пока продолжается отвратительная и кровавая агрессивная война Путина в Украине".

Лидер Партии центра Мухаррем Демирок сказал, что не будет присутствовать на Нобелевской церемонии, если там будет посол России.

"Я с нетерпением ждал возможности присутствовать на церемонии и на Нобелевской вечеринке. Но пока Россия находится в состоянии войны с Украиной, я не могу присутствовать на одной вечеринке с их послом. Я рад отпраздновать исследования и прогресс, но не при любых обстоятельствах", – написал он в Twitter.

ВИДЕО ДНЯ

Лидер Шведской левой партии Нуши Дадгостар заявила, что не будет участвовать в нобелевских торжествах с представителем российского режима, "пока над Украиной падают бомбы".

Экс-премьер и лидер социал-демократов Магдалена Андерссон сообщила, что не получила приглашение на церемонию, но, по ее словам, Нобелевский фонд должен "серьезно подумать о том, что значит пригласить на церемонию награждения представителя режима, который ведет отвратительную и незаконную войну в Украине, а также угрожает Швеции".

Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что решение пригласить Россию расстроило многих людей как в Швеции, так и в Украине.

"Информация поступила ко мне вчера вечером, и я достаточно остро отреагировал... Нобелевский фонд принимает собственные решения. Но я бы не пригласил Россию, если бы сейчас отвечал за церемонию вручения премии", – сказал он в интервью агентству TT.

На вопрос, будет ли премьер-министр присутствовать на Нобелевском ужине, Кристерссон попросил разрешения вернуться к этому вопросу позже.

Представители королевской семьи Швеции сообщили, что монаршая семья получила информацию о решении Нобелевского фонда, но пока не дает никаких комментариев. 

Министр иностранных дел Тобиас Билльстрём считает, что решение Нобелевского фонда "отличается от других". "Именно Нобелевский фонд приглашает и решает, кто может прийти на вечеринку. Я еще не получил приглашение на нее", – сказал он в TT.

Накануне Нобелевский фонд объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции – то есть российских и белорусских тоже – на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме, в отличие от прошлого года, когда представителей посольств России и Беларуси не приглашали.

В ответ на это в украинском МИД заявили, что на подобное решение в Кремле отреагируют лишь усилением чувства безнаказанности и новыми преступлениями.

Темы: ШвецияНобелевская премия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
Швеция
Задержанный в Швеции шпион помогал с экспортом подсанкционных товаров в РФ
Послов РФ и Беларуси снова пригласят на вручение Нобелевской премии в Стокгольме
Оппозиция призывает власти Швеции передать Украине истребители Gripen
Последние новости
21:39
В Латвию на отдых приедет больше 100 детей из Чернигова
21:06
видеоУкраина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планирует руководить Венгрией до 2034 года - СМИ
20:12
фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне
19:50
Макрон: Декларация G20 не стала победой России
19:26
В районах Клещеевки и Роботино ВСУ вытесняют врага с занимаемых позиций – Генштаб
19:18
BBC: В Британии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Китая
19:12
Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки
18:58
В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр
18:47
Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ
Все новости...
Реклама: