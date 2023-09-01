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Украине вернули 11 детей, которых россияне держали на оккупированной части Херсонщины

Елена РощинаПятница, 1 сентября 2023, 17:32
Украине вернули 11 детей, которых россияне держали на оккупированной части Херсонщины
11 детей вернули из оккупации в Украину, фото Херсонской ОВА

11 детей в возрасте от 2 до 16 лет, которых россияне незаконно удерживали на временно оккупированных территориях Херсонской области, вернулись на подконтрольную Киеву территорию.

Источник: Херсонская областная военная администрация

Дословно ОВА: "Сегодня начались школьные уроки. И учиться в образовательных учреждениях Украины смогут еще 11 детей. Их удалось вернуть домой после незаконного вывоза оккупантами.

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Этому событию предшествовала кропотливая работа многих служб. Это Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, организация Save Ukraine, Украинская сеть за права ребенка и многие другие.

Это дети, которых незаконно удерживали на временно оккупированных территориях Херсонщины. Среди них шестеро малышей, лишенных родительской опеки. А пятеро – имеют семьи. Но возвращения каждого из них ждали". 

Детали: В ОВА сообщили, что "самому маленькому ребенку – 2 годика, самому старшему – 16".

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И пообещали, что работа по возвращению украинских детей на Родину будет продолжаться.

Темы: детидепортация Херсонская область
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