Украине вернули 11 детей, которых россияне держали на оккупированной части Херсонщины
11 детей в возрасте от 2 до 16 лет, которых россияне незаконно удерживали на временно оккупированных территориях Херсонской области, вернулись на подконтрольную Киеву территорию.
Источник: Херсонская областная военная администрация
Дословно ОВА: "Сегодня начались школьные уроки. И учиться в образовательных учреждениях Украины смогут еще 11 детей. Их удалось вернуть домой после незаконного вывоза оккупантами.
Этому событию предшествовала кропотливая работа многих служб. Это Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, организация Save Ukraine, Украинская сеть за права ребенка и многие другие.
Это дети, которых незаконно удерживали на временно оккупированных территориях Херсонщины. Среди них шестеро малышей, лишенных родительской опеки. А пятеро – имеют семьи. Но возвращения каждого из них ждали".
Детали: В ОВА сообщили, что "самому маленькому ребенку – 2 годика, самому старшему – 16".
И пообещали, что работа по возвращению украинских детей на Родину будет продолжаться.