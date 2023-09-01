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В Германии напали на детей, потому что говорили на украинском: 10-летнего мальчика сбросили с моста

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 19:55

В городе Айнбак в Нижней Саксонии мужчина напал на группу детей, потому что они разговаривали на украинском языке, по факту покушения на убийство 10-летнего украинского мальчика началось расследование.

Источник: прокуратура немецкого Геттингена, "Европейская правда"

Детали: Нападение произошло 26 августа около 18:40 в городе Айнбак в Нижней Саксонии.

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Согласно результатам полицейского расследования, несколько украинских детей находились в районе моста, когда неизвестный мужчина начал жаловаться, что дети разговаривают на украинском языке. 

Он приказал им говорить на русском, а затем сказал, что Украина начала войну. На каком языке говорил мужчина, не уточняется.

Согласно сообщению прокуратуры, мужчина якобы потянул девочку за волосы, а затем схватил 10-летнего мальчика и перебросил его через перила в канал. 

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Мальчик ударился о железные балки, прикрепленные к мосту. Он получил травмы головы и левой ноги. 

Когда мальчик лежал в канале, неизвестный злоумышленник якобы бросил в него стеклянную бутылку, которая попала в область правого плеча ребенка. После этого неизвестный скрылся.

Мужчина, которому примерно 40-45 лет, был одет в синюю футболку, черную кепку и джинсовые шорты, его ищут.

Генпрокурор считает нападение политически мотивированным, пишет издание Die Welt. Оно также отмечает, что нападавший разговаривал на русском языке.

Напомним:

Темы: Германия
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