В Германии напали на детей, потому что говорили на украинском: 10-летнего мальчика сбросили с моста
В городе Айнбак в Нижней Саксонии мужчина напал на группу детей, потому что они разговаривали на украинском языке, по факту покушения на убийство 10-летнего украинского мальчика началось расследование.
Источник: прокуратура немецкого Геттингена, "Европейская правда"
Детали: Нападение произошло 26 августа около 18:40 в городе Айнбак в Нижней Саксонии.
Согласно результатам полицейского расследования, несколько украинских детей находились в районе моста, когда неизвестный мужчина начал жаловаться, что дети разговаривают на украинском языке.
Он приказал им говорить на русском, а затем сказал, что Украина начала войну. На каком языке говорил мужчина, не уточняется.
Согласно сообщению прокуратуры, мужчина якобы потянул девочку за волосы, а затем схватил 10-летнего мальчика и перебросил его через перила в канал.
Мальчик ударился о железные балки, прикрепленные к мосту. Он получил травмы головы и левой ноги.
Когда мальчик лежал в канале, неизвестный злоумышленник якобы бросил в него стеклянную бутылку, которая попала в область правого плеча ребенка. После этого неизвестный скрылся.
Мужчина, которому примерно 40-45 лет, был одет в синюю футболку, черную кепку и джинсовые шорты, его ищут.
Генпрокурор считает нападение политически мотивированным, пишет издание Die Welt. Оно также отмечает, что нападавший разговаривал на русском языке.
Напомним:
- В конце августа в Чехии полиция задержала и уже допрашивает мужчину, которого подозревают в жестоком избиении двух украинок в городе Пласы на севере Пльзенского края.