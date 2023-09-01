В Совбезе ООН считают, что переговоры с РФ должны базироваться на выводе войск из Украины

Постпред Албании при ООН, которая председательствует в Совбезе в сентябре, считает, что мирные инициативы по отношениям между Украиной и Россией могут базироваться только на восстановлении территориальной целостности Украины и выводе российских войск.

Источник: постпред Албании при ООН Ферит Ходжа в комментарии "Укринформу"

У представителя спросили об отношении к призывам к мирным переговорам с путинской Россией.

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Прямая речь: "Если это переговоры о сдаче территорий, то хочет ли этого Украина? Я знаю, что не хочет, иначе бы не воевала.

Поэтому мирные инициативы могут базироваться только на справедливой платформе, на справедливых рамках со справедливым результатом".

Детали: Он уточнил, что лучший результат для России - это прекращение войны, вывод войск и уважение суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.