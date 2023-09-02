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На оккупированных территориях старшеклассников без паспорта РФ не пустили на учебу – Сопротивление

"Украинская правда"Суббота, 2 сентября 2023, 00:30
На оккупированных территориях старшеклассников без паспорта РФ не пустили на учебу – Сопротивление
Первоклассники в оккупированном Донецке, фото иллюстративное, РИА Новости

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики не допустили к занятиям старшеклассников, которые не получили паспорт РФ. 

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "В ряде населенных пунктов на временно оккупированных территориях зафиксированы случаи, когда старшеклассники, которые не получили паспорт РФ, временно не допущены к занятиям в оккупационных школах".

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Детали: На Херсонщине школы передали местным оккупационным властям списки учеников, которые не имеют паспортов РФ. Теперь у учеников есть 10 дней, чтобы "исправить ситуацию". Только после этого их допустят к занятиям.

Кроме этого, россияне на оккупированной территории выдавали школьные наборы только тем детям, чьи родители имеют паспорт врага.

Темы: оккупацияобразование
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