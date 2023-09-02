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В Балтийском море впервые проведет учения по отражению атак России − Reuters

Ирина БалачукСуббота, 2 сентября 2023, 06:26
В Балтийском море впервые проведет учения по отражению атак России − Reuters
Фото иллюстративное с Facebook NATO

Крупные военно-морские учения, которые начнутся 9 сентября в Балтийском море с участием около 30 кораблей и более 3000 западных военнослужащих, впервые отработают отражение российской атаки в регионе.

Источник: Reuters со ссылкой на главнокомандующего ВМС Германии Яна Кристиана Каака

Прямая речь Каака: "Мы посылаем России четкий сигнал о бдительности: Не во время нашей вахты. Надежное сдерживание должно включать в себя способность атаковать".  

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Детали: Учения продлятся 2 недели. В них бок о бок будут тренироваться войска всех стран НАТО на Балтийском море, а также Швеции, которая вскоре станет членом Альянса, и не балтийских союзников − США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции. Они будут отрабатывать десантные операции и удары с моря по суше.

По словам Каака, ВМС США отправят на учения корабль "Меса Верде" длиной более 200 метров, предназначенный для транспортировки и десантирования около 800 морских пехотинцев.

Во время учений также отработают защиту морских путей через Балтийское море.

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Прямая речь Каака: "Финляндия и страны Балтии почти на 100% зависят от морских путей снабжения через Балтийское море. Если Сувалкский коридор будет заблокирован − а это можно сделать легко, поскольку есть только две автомобильные дороги и одна железнодорожная линия − тогда нам останутся только морские пути, и именно через них нам придется прокладывать себе дорогу".

Сувалкский проход − узкий сухопутный коридор длиной около 65 километров − является единственным сообщением, соединяющим страны Балтии с Польшей и основной территорией НАТО в Европе.

Сообщается, что это будут первые учения такого масштаба, которыми немецкий флот будет руководить из своей новой морской штаб-квартиры в городе Росток.

Темы: БалтияРосcияНАТО
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