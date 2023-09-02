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Россия, атакуя Купянск, рискует разделить свои силы - разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 2 сентября 2023, 09:38
Россия, атакуя Купянск, рискует разделить свои силы - разведка Британии
фото: getty

РФ рискует разделить собственные силы, вливая ресурсы в ось вокруг Купянска, пока продолжаются бои на Ореховском направлении, считает Минобороны Великобритании.

Источник: обзор Минобороны Великобритании от 2 сентября, "Европейская правда"

Детали: В ведомстве отмечают, что украинские войска продолжают наступательные действия на Ореховском направлении на юге Украины, их подразделения вышли на первую линию российской обороны.

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"Российские войска, состоящие преимущественно из 58-й общевойсковой армии и подразделений Воздушно-десантных войск России, пытаются остановить украинское контрнаступление, одновременно продолжая собственное наступление на северной оси вокруг Купянска", – говорится в обзоре.

Российские войска, вероятно, пытаются отвлечь Украину от контрнаступления, тем самым заставив ее разделить свои силы между Орехово и Купянском, считает британская разведка. Однако при этом есть риск того, что свои силы распылит Россия.

"Учитывая то, что Россия достигла скромных успехов под Купянском после начала украинского контрнаступления в июне, она, скорее всего, попытается воспользоваться этим, продолжая поставлять ресурсы на эту ось. Однако Россия рискует разделить свои силы, пытаясь предотвратить украинский прорыв", – говорится в обзоре британской разведки.

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Напомним: Разведывательный центр Сил обороны Эстонии, комментируя войну в Украине, отмечает, что важнейшие события сейчас разворачиваются в окрестностях Роботино, что на Ореховском направлении в Запорожской области. Как отметили в ведомстве, ВСУ могли в достаточной степени истощить российские подразделения, которые держат оборону в Запорожской области, чтобы пробиться через их позиции.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не торопиться с выводами о контрнаступательных операциях Украины летом 2023 года, напомнив, как Украина уже не раз превосходила ожидания.

А глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскритиковал заявления о якобы медленных темпах украинского контрнаступления и посоветовал таким комментаторам "заткнуть рот".

Темы: контрнаступлениедеоккупациявойнаоккупация
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