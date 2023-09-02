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Россияне ночью обстреляли Херсон - пострадали два человека

Роман ПетренкоСуббота, 2 сентября 2023, 10:04
Россияне ночью обстреляли Херсон - пострадали два человека
фото: херсонская ова

Российские оккупанты ночью на 2 сентября обстреляли Херсон, из-за чего пожилая женщина получила травмы, а еще один человек в больнице.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: В результате ночной атаки пострадала 69-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма, ранение лица и острая реакция на стресс.

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Также травмирован мужчина 49 лет. Его госпитализировали в медучреждение с осколочным ранением грудной клетки и минно-взрывной травмой.

Темы: Херсонобстрелвойна
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