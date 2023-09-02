В Кривом Роге раздавались взрывы, успешно сработала ПВО
В Кривом Роге Днепропетровской области днем 2 сентября раздавались взрывы и была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что работала ПВО и сбила цель.
Источник: глава Совета обороны города Александр Вилкул, Воздушные силы, начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко в Facebook, соцсети
Прямая речь Вилкула: "Относительно взрывов. Все нормально.
Конкретика позже".
Детали: Читатели сообщают о двух взрывах, вероятно, баллистика.
После этого была объявлена воздушная тревога.
Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе в области.
Обновлено: Ситниченко позже сообщил, что в районе работала ПВО, и "все в районе хорошо".
Вилкул после отбоя тревоги сообщил, что в городе "успешно отработала ПВО", а цель была поражена.
Прямая речь Вилкула: "Отработало ПВО. Успешно. Цель поражена.
Всем пользователям соцсетей, которые пытаются показать свою осведомленность, напоминаю - что о работе ПВО можно писать только после отбоя воздушной тревоги".