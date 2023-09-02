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В Кривом Роге раздавались взрывы, успешно сработала ПВО

Роман ПетренкоСуббота, 2 сентября 2023, 12:12
В Кривом Роге раздавались взрывы, успешно сработала ПВО
скриншот: deepstatemap

В Кривом Роге Днепропетровской области днем 2 сентября раздавались взрывы и была объявлена воздушная тревога. Позже стало известно, что работала ПВО и сбила цель.

Источник: глава Совета обороны города Александр Вилкул, Воздушные силы, начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко в Facebook, соцсети

Прямая речь Вилкула: "Относительно взрывов. Все нормально.

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Конкретика позже".

Детали: Читатели сообщают о двух взрывах, вероятно, баллистика.

После этого была объявлена воздушная тревога.

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Перед этим Воздушные силы предупреждали о ракетной угрозе в области.

Обновлено: Ситниченко позже сообщил, что в районе работала ПВО, и "все в районе хорошо".

Вилкул после отбоя тревоги сообщил, что в городе "успешно отработала ПВО", а цель была поражена.

Прямая речь Вилкула: "Отработало ПВО. Успешно. Цель поражена.

Всем пользователям соцсетей, которые пытаются показать свою осведомленность, напоминаю - что о работе ПВО можно писать только после отбоя воздушной тревоги".

Темы: Кривой Рог
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