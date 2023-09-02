Российские хоккеисты вышли на лед с Z-символами и поддержали войну
Российские хоккеисты ЦСКА вышли на лед московского стадиона с символом Z и в форме со знаками военизированных формирований оккупантов, воюющих в Украине.
Источник: ЦСКА
Детали: В ЦСКА сообщили, что предыгровую раскатку провели "в специальной форме".
Дословно: "Она посвящена доблестным бойцам из военной организации "Эспаньола", которые самоотверженно защищают нашу Родину на самых горячих участках фронта, не жалея своего здоровья и рискуя своими жизнями.
"Эспаньола" - уникальное формирование, в рядах которого сражаются спортивные фанаты со всей России"
Детали: Символическое вбрасывание шайбы перед матчем сделал командир террористического батальона с позывным "Испанец".
Справка: По данным издания "Черта", батальон "Эспаньола" связан с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым и "Единой Россией".