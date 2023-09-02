Российские хоккеисты ЦСКА вышли на лед московского стадиона с символом Z и в форме со знаками военизированных формирований оккупантов, воюющих в Украине.

Источник: ЦСКА

Детали: В ЦСКА сообщили, что предыгровую раскатку провели "в специальной форме".

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Дословно: "Она посвящена доблестным бойцам из военной организации "Эспаньола", которые самоотверженно защищают нашу Родину на самых горячих участках фронта, не жалея своего здоровья и рискуя своими жизнями.

"Эспаньола" - уникальное формирование, в рядах которого сражаются спортивные фанаты со всей России"

Детали: Символическое вбрасывание шайбы перед матчем сделал командир террористического батальона с позывным "Испанец".

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Справка: По данным издания "Черта", батальон "Эспаньола" связан с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым и "Единой Россией".